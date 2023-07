Ein neuer Job für Anja Zeidler

Du hast zwei ganz unterschiedliche Geburten hinter dir. Was für Erinnerungen hast du daran

Ich durfte zwei wundervolle Geburten erleben: Jela kam innerhalb von 4,5 Stunden ohne PDA im Spital zur Welt. Bei der Geburt unseres Sohnes war ich umgeben von meinen Liebsten, meiner Doula und Hebamme. Unseren Bub gebar ich innerhalb von drei Stunden zu Hause in unserem Schlafzimmer im Geburtspool. Ich wünsche jeder Frau, dass sie so schöne Geburten wie ich erleben darf. Und genau das ist der Grund, warum ich Doula werden will. Ich will werdenden Müttern die Angst nehmen und sie auf ihrem Weg zur Familie begleiten.