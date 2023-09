Ein Plädoyer fürs Fluchen!

Kürzlich hole ich meinen Sohn von der Kita ab. Auf dem Heimweg sagt er «Mama, du bist dumm und blöd». Hat er in der Kita aufgeschnappt. Was es heisst, weiss er nicht. Also erkläre ich es ihm in ruhigem Ton. Was ich ihm sicher nicht sage ist, dass er die Worte NIE benutzen darf.