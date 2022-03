Ein Plädoyer gegen das Heiraten

Heute, ich bin jetzt 42 Jahre alt, halte ich es für sehr viel romantischer von «meinem Freund» statt von «meinem Mann» zu sprechen. Auch will ich viel lieber Freundin statt Frau sein. In meiner neuen Realität fühlt sich das Modell freier an, weniger verbindlich. Was auf der anderen Seite dazu führt, dass man vielleicht etwas weniger selbstverständlich ist. Dieser Fakt wiederum macht zumindest mir immer wieder bewusst, was für ein Glück ich habe und dass ich dieses pflegen will.