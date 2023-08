Eine Abrechnung mit «Paw Patrol»

Aber von Anfang an: «Paw Patrol» ist die erfolgreichste Kinderserie aller Zeiten. Sie feiert aktuell ihren zehnten Geburtstag. Eigentlich herzig, könnte man meinen. Schliesslich werden kleine Kinderaugen nie so gross wie wenn sie eine Folge «Paw Patrol» schauen dürfen oder im Supermarkt am «Paw Patrol»-Gestell vorbeispazieren. Und sich hinlegen. Und nie mehr wegkommen, bevor sie nicht mindestens ein Teil in den Einkaufswagen legen dürfen. Aber das ist eine andere Geschichte.