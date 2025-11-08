Eine der erfolgreichsten Eishockey-Familien der Schweiz

Aber weshalb ausgerechnet Kloten? Für viele ZSC-Fans war dieser Seitensprung wie der Bruch eines Ehegelübdes. Verantwortlich war dafür der damalige ZSC-Trainer Arno Del Curto. Roger Meier: «Wir hatten das Heu nicht auf der gleichen Bühne – aber heute hat sich das geklärt.» Die Meiers pflegen einen grossen Zusammenhalt. Treffpunkt ist oft das gediegene Einfamilienhaus von Roger und seiner Ehefrau Claudia. Dort trifft man sich zum Apéro und einem Glas Wein aus der Produktion von Hobbywinzer Peter: «Sport und Genuss müssen sich nicht ausschliessen», sagt er mit einem Augenzwinkern. Im Untergeschoss befindet sich zudem ein kleiner Trainingsplatz mit synthetischem Eis und Tor: «Hier habe ich als Kind oft stundenlang geübt», erzählt Endo. Die ersten Steilpässe und Direktschüsse trainierte er aber auf dem Parkettboden im Wohnzimmer: «Die Vasen und Kristallgläser brachte ich jeweils in Sicherheit», erzählt seine Mutter lachend.