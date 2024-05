Wie sind Sie auf die Idee zu Hauszeit mit Herz gekommen?

Sévérine Bächtold Sidler: In meiner Praxis hatte ich immer wieder Begegnungen mit Eltern, die dringend mal eine Pause brauchten, damit sie nicht ganz in die Erschöpfung oder in ein Burnout fallen. Ich habe gemerkt, dass es in der Schweiz dafür gar kein Angebot gibt.Deshalb habe ich vor neun Jahren das Konzept zu Hauszeit geschrieben. Da waren aber meine eigene Kinder klein und die Zeit war noch nicht reif für die Verwirklichung.