«Auch wenn ich mit meiner Doula und meinem Partner, die allerbeste Unterstützung hatte, am Ende bist du allein», sagt sie. Um halb fünf steigt sie in den gemieteten Geburtspool. Berappen musste sie ihn zum grössten Teil selbst. Wie auch den Pikettdienst der Hebamme. Alles in allem kostet sie die Geburt rund 2000 Franken.