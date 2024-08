Eli Simic ist empört über nackte Kinder in der Badi

Simic hat eine sechsjährige Tochter namens Mia. Sie habe ihr Mami kürzlich gefragt, wieso andere Kinder in der Badi ihre Intimzonen zeigen. Was die Moderatorin zum Nachdenken brachte. «Es lauern so viele Gefahren, etwa, dass Pädophile sie anstarren oder die Kinder mit dem Smartphone fotografieren oder filmen», sagt Simic.