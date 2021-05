Ferien auf Costa Rica

Eliana Burki zeigt ihrer Tochter wilde Tiere

Sie haben ihre sieben Koffer gepackt und sind ans andere Ende der Welt gereist. Wie es ist, in Zeiten von Corona mit einem kleinen Kind unterwegs zu sein und was die kleine Familie am anderen Ende der Welt alles erlebte, erzählt die Alphornbläserin im Interview mit schweizer-illustrierte.ch.