Prinz Alexander von Schweden trägt Zopf – die Reaktionen empören

Auch beim Besuch in der Oper war Sofia anzusehen, wie wichtig ihr das Wohl ihrer Kleinen ist. Sanft legte sie die Hände auf die Schultern ihres Ältesten, bestärkte Alexander so in seiner Entscheidung, sein langes Haar zum Zopf gebunden zu tragen. Keine Frage: Mit ihrem jüngsten Familien-Auftritt hat die Prinzessin einmal mehr gezeigt, was für eine royale Löwen-Mama sie ist. Und wie wichtig es ist, seinem Nachwuchs in Entscheidungen die nötige Selbstbestimmtheit zu lassen – sie zu bestärken und bedingungslos zu unterstützen.