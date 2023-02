Das sind die ältesten eineiigen Zwillinge der Schweiz

Emil will Lehrer oder Architekt werden, doch die Eltern haben nicht das Geld für eine solche Ausbildung. «Unser Vater verdiente als Hilfsarbeiter damals 98 Rappen in der Stunde. Ein Kilo Brot kostete 45 Rappen, ein Cervelat 20.» Als 14-Jähriger beginnt Emil eine Lehre als Töpfer, Fritz als Keramikmaler. 1945 tritt Emil in Vevey VD eine Stelle in einer Töpferei an. Ein paar Monate später kommt Fritz nach, fängt in derselben Firma an, lebt bei Emil und dessen Frau am Genfersee. Mit 27 zieht Emil nach Luzern, kurze Zeit später arbeitet auch Fritz dort im selben Töpfereibetrieb, als Keramikmaler.