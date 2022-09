Die Schauspielerin hatte zwei Fehlgeburten

Lawrence sprach des Weiteren über die Rolle als Mutter. «Es ist so schwierig, darüber zu sprechen, weil es bei jedem anders ist. Wenn ich sage, es war von Anfang an wunderbar, werden einige Leute denken, bei ihnen war das nicht so, und sich schlecht fühlen. Zum Glück habe ich so viele Freundinnen, die ehrlich waren. Sie sagten: ‹Es ist beängstigend.› Ich werde vielleicht nicht gleich eine Verbindung oder Liebe empfinden.» Doch die Bedenken lösten sich in Luft auf: «Am Morgen nach meiner Geburt hatte ich das Gefühl, mein ganzes Leben hätte von vorne begonnen», sagte die Schauspielerin. «Ich starrte einfach nur, ich war so verliebt. Ich liebe jetzt auch alle anderen Babys. Neugeborene sind einfach so toll. Sie sind diese rosa, geschwollenen, zerbrechlichen kleinen Wesen.»