Dabei sei nicht ihr Verhältnis zur kleinen Schwester ein Problem – «sondern das zu uns», meint Sonia. «Sie ist gerade in der Nein-Phase, und wenn was nicht genau so läuft, wie sie es sich in den Kopf gesetzt hat, gibts ein Riesendrama.» Von wem sie das hat? «Keine Ahnung – ich habs noch», meint Sonia mit einem Augenzwinkern. Und zu ihrem Mann: «Und du auch!» Stefan ergänzt: «Klar, wir sind beide auch nicht unbedingt die typischen Jasager und machen die Dinge lieber so, wie sie für uns stimmen. Mit Schubladendenken können wir nicht viel anfangen.»