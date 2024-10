Du legst grossen Wert auf Kommunikation auf Augenhöhe?

Seit sie klein waren, habe ich jedes Anliegen meiner Kinder ernst genommen. Auch wenn ich als Erwachsene etwas nicht als Problem wahrnahm – sobald das Kind es als Problem sah, habe ich es ernst genommen. So konnten sie mir immer alles erzählen und ich habe zugehört. Das ist bis heute so. Gerade meine Grosse erlebt so viel Neues, auch jetzt in der Ausbildung. Sie erzählt mir, wie ihr Tag ablief, aber auch vom Ausgang oder wenn es irgendwo Streitigkeiten gab. Es ist mir wichtig, dass sie zuhause alles erzählen können. Das heisst auch, dass ich, wenn sie nachmittags nach der Schule oder der Lehre und vor dem Fussballtraining kurz nachhause kommen, ich meine Arbeit niederlege und zuhöre. Sie sind dann so eine halbe Stunde hier und oft fliesst es nur so aus ihnen heraus. Dass ich dafür meine Arbeit unterbrechen muss, finde ich okay. Wenn ich das nicht tun würde, hätte ich Angst, dass sie mir irgendwann nichts mehr erzählen würden. Ich wünsche mir, dass sie auch später im jungen Erwachsenenalter wissen, dass sie ihre Mutter immer anrufen können und dass es nichts gibt, was sie mir nicht erzählen können.