Fabien und Jeremy Rohrer sind ohne Frage ein eingespieltes Team. Ob da überhaupt Platz für eine Partnerin bleibt? «Ja, das wünsche ich mir sogar. Ich wäre jetzt langsam so weit», sagt Fabien. «Früher wäre ich eine Katastrophe gewesen. Ständig mit Jeremy unterwegs. Aber heute ist er oft mit seinen eigenen Projekten beschäftigt. So entsteht auch für mich wieder Raum für eine Beziehung.»

Ganz einfach sei das allerdings nicht. «Es ist nicht leicht, zu uns zwei dazuzustossen. Meine Freundin müsste abenteuerlustig sein und damit klarkommen, dass ich nicht stunden- lang still sitzen kann», erklärt er. Sie sollte mitziehen, spontan sein. Denn: «Fürs Faulenzen bin ich einfach nicht gemacht.»