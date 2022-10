Es lebe die (temporäre) Erziehungs-Anarchie!

Jedenfalls ist es so, dass ich Mama eines zweijährigen Buben bin. Das Kind verbringt zwei Tage pro Woche in einer Kita. Wer Kita-Kinder hat, weiss: In den ersten drei Lebensjahren sind die Kleinen gefühlt immer krank. Da ein Virus, dort ein Ausschlag, dann wieder Pfnüsel, Husten und Fieber. Gerne und oft von 0 auf 100. Gerade vergangene Woche war es mal wieder so. Kind superfit zu Bett gebracht. Um kurz nach zwei Uhr wachte es mit 39,8 Grad Fieber auf. Über eine Stunde tragen mein Partner und ich dieses wimmernde Häufchen Elend rum, bis es zurück in den Schlaf findet.