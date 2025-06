Sie sind seit der ersten Stunde beim «Kulturplatz» mit dabei. Ihre persönlichen Highlights?

Da gibt es so viele. Es sind die Team-Momente: Als wir beispielsweise in der Zwischensaison eingeschneit auf der Schatzalp sassen. Allein im Hotel, ohne Küchencrew. Wenigstens brannte das Kaminfeuer. Oder ein Alpabzug: Wir mussten um drei Uhr morgens los. Und um halb acht hat mir der Bauer den ersten Kafi Schnaps angeboten (lacht). Oder die Eröffnung der Elbphilharmonie in Hamburg mit den Architekten Herzog und de Meuron. Das Gebäude war ein Hochsicherheitstrakt, da auch Angela Merkel angekündigt war. Oder der Besuch bei einem Mönch in Japan nahe Fukushima ein halbes Jahr nach dem Reaktorunglück. Er harrte dort aus in seinem wunderschönen Garten – und hat uns Tee angeboten.