Lange pendelte die kleine Familie zwischen ihren Wohnorten New York und Sursee LU, seit 2021 leben sie ganz in der Schweiz. «Wir lieben unser Leben hier. Mein Mann Danny arbeitet immer wieder im Ausland an seine Filmproduktionen, auf die wir ihn begleiten, wenns geht. Doch unser Nest ist und bleibt nun in der Schweiz.»