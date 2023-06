Ex-Bachelor Janosch Nietlispach wird Papa

In der Zwischenzeit ist das Paar schon längst gefestigt und bereit für das Abenteuer Familie. Janosch weiss auch genau, was für ein Vater er werden will: «Ich will ein sportliches Vorbild für mein Kind sein. Und sie oder ihn mit viel Liebe durchs Leben begleiten und ihm viel Raum geben, eigene Erfahrungen zu machen. Vor allem aber will ich meinem Kind mitgeben, dass es mit einem positiven Mindset alles erreichen kann.»