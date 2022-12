Vujo Gavric will «einfach ein geiler Vater sein»

Vujo, am Samstag kam dein Sohn Novak zur Welt. Wie geht es euch allen?

Super. Alles in bester Ordnung. Novak hat krasse Glücksgefühle in mir geweckt. Es ist unbeschreiblich, wenn so ein Kind zur Welt kommt. Und er ist cool. Er hat richtig viel Haare und er schläft jetzt schon super. Wenn er nicht schläft, dann furzt er etwas rum oder erledigt das big Business. Er ist jetzt schon ganz sein Vater.