Ex-Skistar Weirather verkündet Baby-News

Doch als diese erzählt sind, meldet sich Weirather noch einmal übers ganze Gesicht strahlend zu Wort und meint, es gebe noch ein Highlight. Sekunden später lüftet die Liechtensteinerin ein süsses Geheimnis. «Das zweite Baby ist unterwegs», verkündet sie ihre erneute Schwangerschaft und dreht ihr Namensschild um. Dort ist neu der Zusatz «Discokugel im Bauch» zu lesen. Dann verrät sie, wann der Nachwuchs das Licht der Welt erblicken soll: Mitte März. «Deswegen werde ich ab dann eine Vertretung haben», so Weirather weiter. Wer an ihrer Stelle vor dem Mikrofon sitzen wird, lässt sie offen.