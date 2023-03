8 Fragen an eine Hypnobirthing-Fachfrau

Liebe Frau Ballmer, Sie bieten seit dem Jahr 2008 Hypnobirthing-Kurse in Zürich an. Was aber genau ist Hypnobirthing?

Unter Hypnobirthing versteht man die mentale Vorbereitung auf die Geburt. Schwangere lernen wie sie ihr Potenzial nutzen können, um sich möglichst gut und entspannt auf ihre Geburt vorzubereiten. Wichtig ist zu sagen, dass Hypnobirthing nicht heisst, dass Frauen keine Schmerzen mehr beim gebären spüren. Das gibt es zwar in 5 bis 10 Prozent. Viel mehr aber legen wir den Fokus auf den Umgang mit Schmerzen, Wehen und dem ganzen Prozess rund um die Geburt. Es geht also darum, wie sie die Schmerzen besser managen und damit auch gezielt reduzieren können. Der Grossteil unserer Kursteilnehmer:innen berichten von sehr guten Geburtserfahrungen.