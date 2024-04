Immer wieder nehmen sich Vater und Sohn in die Arme – immer wieder frotzeln sie auch. «Jeremy nimmt alles gemütlich, ist ein Träumer. Ich bin viel zackiger als er», sagt Fabien. «Und er duscht nur einmal pro Woche.» «Nein, zweimal», wirft Jeremy empört ein. Noch immer trifft man Fabien Rohrer jeden zweiten Tag auf dem Berg an, wo er gemeinsam mit Jeremy in der Halfpipe Tricks und Sprünge übt. «Für einen 48-Jährigen habe ich ein sehr gutes Niveau», weiss er. Bei einem Prestige-Event in den USA holt Rohrer im März in der Kategorie Ü40 überlegen den Sieg in der Halfpipe – vor ehemaligen Snowboard-Grössen wie Ross Powers oder Todd Richards.