Fabienne Wernly erwartet ihr zweites Kind

Waren Sie immer schon so offen oder kommt das durch den Podcast Two Moms, in dem Sie zusammen mit Co Gfeller kontroverse Themen enttabuisieren?

Lustig, das habe ich mich während meiner Antwort auch gerade gefragt: Warum ich das einfach so ausplaudere. Ich bin halt ein ehrlicher und offener Mensch und wenn daraus eine Headline über Krampfadern resultiert, kann ich damit leben.