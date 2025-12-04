Falls ihr wissen wollt, ob es Aliens gibt

Ganz schön vif für einen Neunjährigen

Die Folgen dauern jeweils nur ein paar Minuten. Lovis spricht Hochdeutsch und betont seine Sätze so, als würde er eine Geschichte erzählen. Auch inhaltlich wirds nie eintönig: Der junge Podcaster hat sich für einen klaren Aufbau und eine neugierige, fast schon forschende Herangehensweise entschieden. Das Publikum kann bestimmen, welcher Frage sich Lovis als Nächstes widmet. Dann recherchiert er alles, was er zum Thema finden kann. Dabei hilft ihm sein älterer Bruder Jonathan. Die beiden schreiben eine Zusammenfassung, die sie anschließend mithilfe von KI ergänzen, um überraschende Facetten eines Themas zu finden.