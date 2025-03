Familienbande im Pijama

Dass sie mit unterschiedlichen Backgrounds ins Familienunternehmen eingestiegen sind, sehen Thomas und Christian als «eine unserer besonderen Stärken». Produktion, Verkauf, Marketing und IT seien verschiedene Welten. Ab und zu klöpfe es auch, das gehöre dazu. «Wichtig ist, wir haben beide langfristig das gleiche Ziel: die uns anvertraute Firma weiterzuentwickeln.»



Gut 200 Tonnen Baumwollgarn aus der Türkei, Ägypten, den USA und Indien werden jährlich in Amriswil verstrickt. Wenn möglich, arbeitet man mit Familienbetrieben zusammen. «Da sind DNA und Geschäftssinn gleich. Das hilft, wenns drunter und drüber geht – wie in der Pandemie.» Zugeschnitten werden Unterhosen, Pyjamas und Leibchen fast vollautomatisch – und im eigenen Werk in Portugal zusammengenäht.