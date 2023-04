27 Dinge, die ich als Mutter «falsch» mache

3. Es wird nur am Tisch gegessen

Wer ein Kleinkind hat, weiss: Es isst ständig. Nach dem Zmorgen kommt gefühlt schon der Znüni, nach dem Mittagschlaf der Zvieri. Würden wir nur am Tisch essen, weiss ich nicht, wann wir aus dem Haus kämen. Bei uns darf das Kind überall on the Go essen. Und wenn es daheim unbedingt mal ein Picknick im Wohnzimmer machen will, dann darf es auch das.