Fannys Fürsorge ist allumfassend

Für die Gruppe sei es unwichtig, wer der Vater ist. Im Gegenteil: «So gibt es keine Aggressivität gegenüber dem Jungtier.» Ihre siebenjährige Tochter Yemaya lässt Fanny am nächsten an sich heran – ab und zu darf diese ihr Brüderchen kurz zu sich nehmen. Bis das Jungtier einen Namen erhält, dauerts noch ein Weilchen. Er wird mit G fürs Jahr 2026 beginnen.