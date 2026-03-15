Fannys Fürsorge ist allumfassend

Dösend liegt das Schimpansen-Baby an der Brust seiner Mutter Fanny. Auch die anderen neun Westafrikanischen Schimpansen des Walter Zoos in Gossau SG hocken oder liegen an der warmen Frühlingssonne.
Plötzlich kommt Bewegung in die Gruppe, das Publikum filmt, die Tiere kreischen: Sie hören, wie eine Tür geöffnet wird. Sie wissen: Jetzt gibts Futter! Zwei Tierpflegerinnen werfen Salate in die Aussenanlage. Gemächlich steuert Fanny auf einen Lattich zu. Fast ununterbrochen ist ihr Blick auf ihren Bauch gerichtet – dort klammert sich ihr Baby ans Fell. Fanny behütet ihr Bébé wie ihren Augapfel.
Antibabypille abgesetzt
In der Nacht auf den 13. Januar hat die 25-jährige Schimpansin nach rund achtmonatiger Tragezeit zum dritten Mal ein Junges auf die Welt gebracht. Der Vater des Babys ist unbekannt – Schimpansen-Weibchen paaren sich mit mehr als einem Männchen ihrer Gruppe. Infrage kommen Cess oder Sebastian. Nach ersten Anzeichen sei bei Fanny ein Schwangerschaftstest gemacht worden, sagt Elia Heule, Leiter Zoologie und Artenschutz beim Walter Zoo.
«Ein paar Monate zuvor haben wir bei ihr die Antibabypille abgesetzt.» Den Entscheid, dass es in Gossau Schimpansen-Nachwuchs geben soll, wurde vom EAZA gefällt, dem Verband europäischer Zoos. Neben dem Basler Zolli ist der Walter Zoo schweizweit der einzige Zoo mit einer Gruppe vom Aussterben bedrohter Westafrikanischer Schimpansen.
Nur Yemaya darf ihr Brüderchen kurz nehmen
Cess, mit 49 Jahren im Herbst seines Lebens und das älteste Tier der Gruppe, blüht nach der Geburt des jüngsten Nachwuchses auf. Er steht Fanny beschützend zur Seite, schlichtet Streitereien. «So ist er Vorbild für die jungen Männchen in der Gruppe.» Nach der Geburt erlange eine Mutter eine höhere Stellung, «unter den Weibchen gabs Spannungen», sagt Heule.
Für die Gruppe sei es unwichtig, wer der Vater ist. Im Gegenteil: «So gibt es keine Aggressivität gegenüber dem Jungtier.» Ihre siebenjährige Tochter Yemaya lässt Fanny am nächsten an sich heran – ab und zu darf diese ihr Brüderchen kurz zu sich nehmen. Bis das Jungtier einen Namen erhält, dauerts noch ein Weilchen. Er wird mit G fürs Jahr 2026 beginnen.
Der Salat ist verspeist. Mit geschickten Fingern pflegt Fanny das Fell ihres Babys, dieses saugt bereits wieder an ihrer Brust. Eine Stunde später, es ist 17 Uhr, kommt wieder Bewegung in die Gruppe. Cess zottelt Richtung Tür, die anderen hinterher. Bis zu zwölf Stunden am Tag sind die Schimpansen draussen und aktiv, sonst ruhen sie in der Innenanlage. Fannys Bébé schläft schon – es war ja auch wieder ein Tag voller neuer Eindrücke.