In neun von zehn Fällen ein Kaiserschnitt

Auch in der Schweiz kommt es meist zu einem Kaiserschnitt, wenn sich das ungeborene Kind in Beckenendlage befindet. Gemäss swissmom.ch finden neun von zehn Beckenendlagengeburten per Kaiserschnitt statt. Wünscht man sich eine natürliche Geburt, muss das mit der Frauenärztin oder dem Frauenarzt besprochen und abgeklärt werden, ob eine solche Geburt am gewünschten Geburtsort überhaupt durchgeführt wird.