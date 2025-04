Fiona Erdmann holt zum Rundumschlag aus

Druck des Stillens ist «totaler Quatsch»

Den Satz «Mein Körper gehört mir» nimmt Jäger sehr ernst und wendet ihn strikt auf ihr Leben an. Nicht nur, was die Geburten ihrer Kinder angeht, sondern auch darüber hinaus. So verriet sie, dass sie nicht plante, ihre Kinder zu stillen. «Ich habe das Recht, mein Baby nicht stillen zu wollen. Nach der Geburt will ich meinen Körper zurück», sagte sie.