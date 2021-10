Wenn sich ein Paar trennt, dann ist Herzschmerz vorprogrammiert. Was man im ganzen Elend dann gerne auch noch oft vergisst, ist: Man verliert ja nicht nur seinen Partner, man trennt sich quasi auch von seiner ganzen Familie. Fand man die Schwiegereltern in spe sowieso von Anfang an doof, ist das wenigstens eine gute Komponente an einer sonst eben primär schmerzhaften Trennung.