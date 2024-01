Herzogin Kate litt ebenfalls unter Hyperemesis gravidarum

Es gibt sogar Frauen, die keinen einzigen Tag ihrer Schwangerschaft unter Übelkeit leiden. Andere wiederum trifft die Hyperemesis gravidarum, so der Name der besonders schweren Form der Schwangerschaftsübelkeit, so hart, dass es im schlimmsten Fall zu einer lebensbedrohlichen Situation kommen kann.