Franco Marvulli plant Veloferien mit Baby

Vor zwei Jahren radelten die Marvullis mit ihrer damals vier Monate alten Carlotta während sechs Wochen durch Südafrika. Dieser Tradition bleiben sie treu. Im Sommer macht die Familie während zwei Wochen Veloferien in Holland. «Ich möchte Zeit für meine Liebsten haben, das finde ich für uns alle sehr wichtig», sagt er. Denn dieses Jahr ist der Silbermedaillen-Gewinner von Olympia 2004 beruflich voll eingespannt. «Ich arbeite an der Rad-WM in Zürich, an den Olympischen Sommerspielen in Paris und an der Tour de Suisse. Und ein Reiseprojekt steht auch noch an.» Umso mehr freue er sich, nun sein Glück in vollen Zügen zu geniessen.