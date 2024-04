Wie beugen Sie Geschwister-Eifersucht vor?

Ich gehe mit ihr Velo fahren, spazieren oder in den Zoo. Wenn sie in der Nacht bei uns schlafen will, so wie ihr kleiner Bruder, dann gehe ich mit ihr in ihr Zimmer und wir lesen Bücher, bis sie schläft. Das entlastet auch meine Frau, die dann etwas Ruhe hat mit dem Kleinen.