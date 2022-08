Die Ex-Bachelorette im ehrlichen Mama-Talk

Warum Frieda Hodel bei Zurias Kindsgi-Start weinen musste

So schnell werden sie gross! Wie aber fühlt es sich wirklich an, wenn die Erstgeborene in den Kindergarten kommt? Und was bedeutet der neue Lebensabschnitt für die Familie? Wir haben bei Frieda Hodel nachgefragt.