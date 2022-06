Während Frieda und Fabio lange Gespräche, ausgiebige Sonnenuntergänge und feines Essen in aller Ruhe geniessen und laut eigener Aussage «total verliebt ineinander» sind, läufts daheim auch sehr rund. «Wir hören und sehen unsere Mädchen täglich per Facetime», so Hodel. Das sei schön. Am allerschönsten aber sei es zu sehen, dass alles so unkompliziert und gut läuft. «Wir haben vor der Abreise ein tolles Programm für die Kinder auf die Beine gestellt. So dass sie viele lässige Sachen unternehmen können, während wir weg sind.»