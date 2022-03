Frieda Hodels neustes Foto verrät herzigen Fakt

Eine aufregende Woche

Dass Kaia noch ganz schön entspannt ist auf Mamis Arm ist gut so. Was die junge Dame noch nicht weiss, ist, dass diese Woche ziemlich aufregend für sie sein wird. Am 16. März nämlich feiert das Nesthäkchen seinen ersten Geburtstag. Wer Frieda und ihren Mann Fabio Zerzuben (39) kennt, weiss: Das Paar lässt sich nicht lumpen, wenn es darum geht, Feste zu feiern.