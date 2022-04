Fünf nicht alltägliche Tipps für Kids beim Zahnen

In fiesen Fällen geht es schon drei Monate nach der Geburt los. Das Baby ist unruhig, quengelig, sabbert und stopft sich alles in den Mund, das es irgendwie erwischen kann. Geübte Eltern wissen, was dem Nachwuchs blüht: Das erste Zähnchen hat sich auf den Weg gemacht. Bevor dieses aber wirklich durch das Zahnfleisch dringt, kann es noch Wochen, wenn nicht Monate, dauern. Eine Zeit, die für die ganze Familie herausfordernd sein kann.