Stellen Sie sich mal vor, Sie haben mal wieder ein bisschen arg viel Stress am Arbeitsplatz. Alles geht drunter und drüber. Sie leiden unter Müdigkeit und sind ausgebrannt. Was machen Sie in so einer Situation? Lassen Sie uns raten: Sie arbeiten einfach weiter. Weil ihrem Chef ist es egal, wie ihre Befindlichkeiten gerade so sind, am Ende des Tages zählt nur das Resultat der Arbeit. Nun, so geht es uns Normalsterblichen wohl allen.