«Fussball ist die beste Lebensschule. Man macht etwas für die Gesundheit und lernt den Teamgedanken auf spielerische Art und Weise kennen.» Die Schweizer Goalie-Legende Pascal Zuberbühler, 49, leitet in Braunwald GL erstmals in seiner Karriere ein Ferientrainingslager für fussballbegeisterte Kinder und ist Feuer und Flamme für diese Aufgabe: «Bei uns sind alle willkommen, egal, ob talentiert, oder weniger talentiert. Es geht um den Spass am Spiel und nicht um den Wettkampf», sagt er – und wirft der 7-jährigen Vanessa den Ball zu. «Super gemacht», lobt er, als die versierte Technikerin einen gefühlvollen Schuss aufs Tor bringt.