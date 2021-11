Wegen Amal änderte sich alles

George Clooney: «Ich wollte keine Kinder haben»

Bevor George Clooney seine heutige Frau Amal traf, war er überzeugter Junggeselle. Auch Kinder kamen in seinem Lebensentwurf nicht vor. In einem Interview erzählt er nun, weshalb er seine Meinung änderte und erinnert sich an den Moment, als er erfuhr, dass er Zwillings-Dad wird.