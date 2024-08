George Clooney sorgt sich um seine Zwillinge

Doch warum ist das so? In einem Interview mit dem Magazin «GQ», das er gemeinsam mit seinem Kumpel Brad Pitt (60) gegeben hat, sagt Clooney: «Ich habe das Ziel, meine Kinder zu schützen.» Und das ist für den Schauspieler und Regisseur alles andere als eine leichte Aufgabe. So sagt er etwa: «Viele Leute – selbst die, die einen ziemlich hohen Grad an Berühmtheit erreicht haben – finden einen Weg, ein normales Leben zu führen und durch die Strassen von New York zu gehen, ohne verfolgt zu werden.» Es gebe aber auch fünf oder sechs unter ihnen, bei denen es nie nachgelassen habe, dass sie von Paparazzi verfolgt werden. Zu dieser Gruppe zählt er offensichtlich sich und Brad Pitt.