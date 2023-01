1. Psychische Gewalt ist am häufigsten

Lehrpersonen in der Schweiz sind täglicher mit Bedrohungen, Beschimpfungen und Beleidigungen konfrontiert. Dies zeigt die Umfrage, an welcher sich mehr als 5400 Lehrerinnen und Lehrer beteiligt haben. Hochgerechnet auf die rund 100'000 Lehrpersonen in der Schweiz ergibt sich die Zahl 65'000 – so viele Lehrpersonen haben in den vergangenen fünf Jahren persönlich Gewalt erlebt.