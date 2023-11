Wer Lust hat auf eine Reise nach Südfrankreich oder nach Paris, sollte momentan ins Kunstmuseum Basel fahren. Dort zeigt die Ausstellung Matisse, Derain und ihre Freunde rund 160 Meisterwerke aus den Jahren zwischen 1904 und 1908. Viele dieser farbgewaltigen Werke waren nie zuvor in der Schweiz zu sehen. Anfang des 20. Jahrhunderts sorgten Matisse & Co. in Paris für Schockmomente: Weil sie unkonventionelle Farben wählten, wurden sie aus «Fauves», also als wilde Tiere bezeichnet.