Im Ofen von Familie Simmen in Krattigen BE brutzelt eine Lasagne. In Kürze kommen Niculin, 11, Florin, 9, Jamin, 6, und Andrin, 4, aus Schule und Kindergarten und setzen sich mit ihren Eltern Petra, 42, und Gian, 42, rund um den grossen Esstisch. An diesem könnte es auch ganz anders aussehen. Zum Beispiel könnte da ein älteres Kind sitzen als Niculin. Oder eines, das jünger ist als Florin und älter als Jamin. Oder Jonina.