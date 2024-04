Giovanni Marchese hat eine Botschaft für Mädchen-Papas

Berufliche Laufbahn: Töchter hören offenbar eher auf ihre Väter, als Söhne. Entsprechend haben Väter bei ihren Töchtern einen grösseren Einfluss, wenn es darum geht, berufliche Entscheidungen zu treffen. Dies bestätigt Psychotherapeut Allan Guggenbühl gegenüber dem Elternmagazin «Fritz & Fränzi». «Im beruflichen Vorankommen von jungen Frauen spielen Väter eine ganz grosse Rolle». Alyssa Croft, Psychologin an der University of British Columbia kommt in einer Studie aus dem Jahr 2018 zum Schluss, dass Väter auch die feministische Selbstbestimmung ihrer Töchter beeinflussen: «Wenn Väter eine gleichwertigere Aufteilung der Haushaltsaufgaben praktizierten, zeigen vor allem ihre Töchter ein grösseres Interesse an einer Tätigkeit ausser Haus und an einem weniger stereotypen Frauenberuf.»