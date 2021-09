Petrus hätte es nicht besser meinen können mit Sonia Kälin, 36, und Stefan Halter, 32. Vergangenen Sonntag tauften die ehemalige Schwingerkönigin und ihr Mann Tochter Lena, 7 Monate, bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen bei der Alten Kapelle in Giswil OW im Wald. Der kleine Haken: «Ihr Taufkleidli war ziemlich dick, und Lena hatte heiss darin. So flossen während der Taufe auch ein paar Tränen», erzählt die «Donnschtigjass»-Schiedsrichterin. So wurde das selbst genähte Kleid einer befreundeten Familie nach der Segnung wieder gegen etwas Luftigeres eingetauscht, und die Welt der kleinen Damen war wieder in Ordnung.