Lena strahlt ihr Mami an, fasst mit ihren kleinen Patschhändchen in deren Gesicht und quietscht vor Freude. Sonia Kälin, 36, strahlt. «Wenn Lena lacht, geht die Sonne auf.» Es ist ein gemütlicher Nachmittag im Garten ihres Daheims in Giswil OW, in das die Schwingerkönigin und ihr Mann Stefan Halter, 32, Anfang Jahr, kurz vor Lenas Geburt am 10. Februar, zogen. Sie haben das Haus von Stefans Eltern übernommen, die nun im Haus seiner Schwester gleich um die Ecke wohnen. «Der Garten ist wunderschön, aber immer noch ein kleines Mysterium für mich. Ich habe keine Ahnung, was tatsächlich hierhergehört und was Unkraut ist», meint Sonia. Eines hat sie ihrem Mann allerdings bereits aufgetragen: Bevor Lena krabbeln kann, muss der Teich gesichert werden. «Davor habe ich grossen Respekt.» Stefan Halter, heute Bewegungsexperte für Körper und Geist, hat eine Weile als Zimmermann gearbeitet. Deshalb hat er den Job mit dem Zaun gefasst.