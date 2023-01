Darum zerstören Kinder Beziehungen

Trotz all den Herausforderungen, die das Kinderhaben mit sich bringen, sind sich die Mütter einig, dass ihre Rollen als Mamas die wohl schönsten in ihrem Leben sind. Paltrow fasst ihr Glück so zusammen: «Ich habe mich nie wieder einsam gefühlt, nachdem ich Apple bekommen habe. Vorher habe ich mich in meinem Leben zutiefst einsam gefühlt.»