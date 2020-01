Doch bevor die Tochter einer Juristin und eines Unternehmers am Freitagabend vor 400'000 TV-Zuschauern ihren grossen Auftritt hat, heisst es: üben! So schreibt die Ostschweizerin probehalber Anmoderationen, etwa für einen Beitrag über den demokratischen US- Präsidentschaftskandidaten Pete Buttigieg. Die Politik in Übersee interessiert sie, «meine ältere Schwester lebt in San Francisco».